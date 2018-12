Med Ljubljano in Trstom letos 10.000 prepeljanih potnikov

Divača, 13. decembra - Na glede na to, da so mednarodno železniško povezavo Ljubljana-Trst-Videm vzpostavili šele 9. septembra letos, bodo na tej progi do konca leta prepeljali okrog 10.000 potnikov. Proga je bila sicer zamišljena kot doživetje za uporabnike in je preko projekta Crossmoby pridobila tudi evropska sredstva, a je pomembna tudi za lokalne uporabnike.