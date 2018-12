Delničarjem Perutnine Ptuj pred prodajo petkrat višje dividende

Ptuj, 13. decembra - Aktualni večinski lastniki Perutnine Ptuj, ki so tik pred prodajo družbe ukrajinskemu holdingu MHP, so na današnji izredni skupščini odločili, da pohitijo z izplačilom dividend, hkrati pa so se odločili te tudi povišati. Razveljavili so namreč sklep avgustovske skupščine in z današnjim novim za dividende namenili devet milijonov evrov.