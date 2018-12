Slovenija lani pod povprečjem EU pri potrošnji in BDP na prebivalca

Luxembourg, 13. decembra - Dejanska individualna potrošnja na prebivalca se je lani po državah članicah EU gibala od 54 odstotkov do 132 odstotkov povprečja osemindvajseterice. Velike razlike so bile tudi pri BDP na prebivalca, ki se je gibal od 49 odstotkov do 253 odstotkov povprečja. Slovenija je bila po obeh kazalnikih podpovprečna.