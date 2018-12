Nogometaši Olimpije, rokometašice Krima in Gomboc ter Smolnikarjeva športniki Ljubljane

Ljubljana, 13. decembra - Nogometaši Olimpije, rokometašice Krima, judoist Adrian Gomboc ter plesalka modernih plesov Lana Smolnikar so najboljši športniki Ljubljane v letošnjem letu. Nagrado za najboljšo mlado osebnost sta dobila tenisačica Kaja Juvan in rokometaš Domen Novak, nagrade za življenjsko delo pa so prejeli Andrej Pregelj, Rudolf Zupanc in Janez Milavec.