Novomeški policisti med nadzorom ustavili več voznikov pod vplivom alkohola

Novo mesto, 13. decembra - Novomeški policisti posebne skupine za nadzor prometa so v sredo med nadzorom prometa ustavili osem voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola. Voznikom so prepovedali nadaljnjo vožnjo in jim odvzeli vozniška dovoljenja. Za večjo varnost v prometu pa so se policistom pridružili tudi košarkarji KK Krka, so sporočili Policijske uprave Novo mesto.