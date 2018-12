Umrl pri gozdnih opravilih v Stopercah

Ptuj, 13. decembra - Pri gozdarskih opravilih in spravilu lesa v gozdu v Stopercah je v sredo zjutraj prišlo do delovne nesreče, v kateri je zaradi hudih poškodb nekaj ur pozneje v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor umrl 61-letni domačin. Ta je v gozdu delal skupaj z 51-letnikom, ki je poklical na pomoč, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.