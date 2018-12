Z znamko Jeruzalem Slovenija do promocije domačih izdelkov

Ormož, 16. decembra - Tri občine na Ormoškem, poleg Ormoža še Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, so se pred časom lotile oblikovanja kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija. Kot je za STA pojasnila vodja projekta Karmen Štumberger, želijo z njo povečati prepoznavnost rokodelskih izdelkov, prleške kulinarike ter prireditev in drugih ponudnikov znotraj regije.