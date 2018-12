Cankarjeve težnje k večjezičnosti aktualne še danes

Maribor, 13. decembra - V Mariboru so nocoj predstavili monografijo Ivan Cankar v medkulturnem prostoru. Po besedah urednice Jožice Čeh Steger so pisateljeve kulturno-politične misli zelo aktualne tudi danes, saj se je zavzemal za jezikovno in kulturno samobitnost Slovencev in s tem tudi večkulturnost in večjezičnost, kar je temelj jezikovne politike v EU.