V Posavju okoljska šolska akcija Moja steklenka

Krško, 13. decembra - V avli Šolskega centra Krško-Sevnica bodo danes pripravili in predstavili akcijo Moja steklenka, s katero želijo zmanjšati količino plastenk v šoli in dijake opozoriti na druge možnosti in varovanje okolja. Cilj šole je, da se krški gimnazijci na vsako pot podajo s steklenko slovenske izdelave in z domačo vodo. V akciji sodeluje Steklarna Hrastnik.