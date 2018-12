Singapur, 13. decembra - Cene nafte so se danes nekoliko zvišale, potem ko so v sredo zvečer padle in se je ameriška nafta pocenila pod 52 dolarjev. V sredo so bili objavljeni podatki, da so se ameriške zaloge nafte znižale manj, kot je bilo pričakovano, poroča nemška tiskovna agencija dpa.