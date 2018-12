Mijailović še štiri leta na čelu srbskega nogometnega velikana

Beograd, 13. decembra - Svetozar Mijailović je na sredini skupščini dobil nov štiriletni mandat na mestu predsednika nogometnega kluba Crvena zvezda. Mijailovića je bil edini kandidat, zanj je glasovalo 943 članov tega kluba, proti njemu 21, trije glasovi pa so bili neveljavni. Zanj je to že tretji mandat, na čelu kluba je bil med letoma 1987 in 1993 ter od leta 2014.