Vrh EU o pomoči Mayevi pri ratifikaciji dogovora o brexitu

Bruselj, 13. decembra - Voditelji članic EU bodo danes v Bruslju z britansko premierko Thereso May, ki po glasovanju o nezaupnici ostaja na čelu torijcev, razpravljali o tem, kako ji pomagati pri ratifikaciji sporazuma o brexitu v britanskem parlamentu. Brexit bo nedvomno zasenčil vse druge teme dvodnevnega vrha, med katerimi so migracije in večletni evropski proračun.