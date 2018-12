V napeti Franciji znane polfinalistke ženskega rokometnega EP

Nantes, 12. decembra - V Franciji je v teh dneh izjemno napeto, poleg nasilnih protestov takoimenovanih rumenih jopičev je v torek odjeknil teroristični napad v središču Strasbourga, v Nantesu in Nancyju pa se je končal drugi del evropskega prvenstva v ženskem rokometu. V polfinale so se prebile Rusinje, Francozinje, Nizozemke in Romunke.