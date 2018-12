Predstavniki zelenjavne verige z ministrico o problemih v sektorju

Ljubljana, 12. decembra - Predstavniki zelenjavne verige so danes ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandri Pivec predstavili problematiko sektorja. Zakonodaja po njihovem mnenju otežuje razvoj, povezovanje in onemogoča vstop v shemo Izbrana kakovost Slovenije, poleg tega pa se na trgu pojavlja zelenjava, ki ni pod nadzorom.