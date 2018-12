Odbor DZ za delo se je v primeru ustavnih pobud dveh očetov strinjal z vlado

Ljubljana, 12. decembra - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki je imel danes na mizi pobudi dveh očetov za oceno ustavnosti dela zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, se je strinjal z mnenjem vlade in zakonodajno pravne službe DZ, da njuni pobudi nista utemeljeni.