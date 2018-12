Na borzah v New Yorku uvodoma pozitivna gibanja

New York, 12. decembra - Borze v New Yorku so v uvodnem delu trgovanja v znamenju pozitivnih gibanj. Med vlagatelji se je umirila zaskrbljenost glede trgovinskega spora med Kitajsko in ZDA, sicer pa so v pričakovanju glasovanje o nezaupnici britanski premierki Theresi May, poroča francoska tiskovna agencija AFP.