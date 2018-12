Ljudmila Novak za STA: Doma premalo cenimo znanje in izkušnje Slovencev v tujini

pogovarjala se je Maja Lazar Jančič

Ljubljana, 16. decembra - V Sloveniji premalo cenimo znanje in izkušnje uspešnih Slovencev v tujini. Slovenska vlada bi morala od sosednjih držav odločneje zahtevati, da izpolnjujejo vse svoje obveznosti do avtohtone slovenske narodne skupnosti, je v pogovoru za STA dejala predsednica komisije DZ za Slovence v zamejstvu in po svetu Ljudmila Novak (NSi).