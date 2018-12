Bivša direktorja Forda zaradi zlorab med diktaturo v Argentini obsojena na zapor

Buenos Aires, 12. decembra - Argentinsko sodišče je nekdanja direktorja avtomobilskega proizvajalca Ford Pedra Mullerja in Hectorja Sibilo v torek spoznalo za kriva kršenja človekovih pravic v času vojaške diktature med letoma 1976 in 1983 in ju obsodilo na zaporno kazen. Gre za prvi primer sojenja proti vodjem mednarodnega podjetja za zločine v tem obdobju.