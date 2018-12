Poslovanje novomeške občine na splošno pozitivno, v nekaterih primerih nepravilnosti

Novo mesto, 12. decembra - Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto je poslovanje občine in občinske uprave v zadnjem mandatu ocenil kot splošno pozitivno. Pri delovanju občine so nadzorniki zaznali velik napredek, pri nadzorih pa so se srečevali tudi z zadevami, ki bi jih bilo treba rešiti in pomanjkljivosti odpraviti, je dejal predsednik odbora Dušan Černe.