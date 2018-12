ECB bo predvidoma zakoličila konec neto nakupov obveznic

Frankfurt, 13. decembra - Svet Evropske centralne banke (ECB) bo na zadnji letošnji seji predvidoma dokončno potrdil konec neto nakupov obveznic v okviru programa odkupovanja obveznic, ki ga je zagnal marca 2015 in v okviru katerega so ECB in nacionalne centralne banke v evrskem območju do konca novembra odkupile skupno za skoraj 2600 milijard evrov vrednostnih papirjev.