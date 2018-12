V Braziliji zaradi krize na knjižnem trgu pozvali k božičnemu nakupu knjig

Brasilia, 13. decembra - V Braziliji so zaradi slabih razmer na knjižnem trgu pozvali bralce k božičnemu nakupu knjig, da bi na ta način pripomogli k preživetju sektorja. "To so temni časi za knjigo v Braziliji," je po poročanju britanskega Guardiana opozoril eden vodilnih založnikov v državi.