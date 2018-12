Državna komisija za splošno maturo poziva pristojne k ukrepanju

Ljubljana, 12. decembra - Državna komisija za splošno maturo v javnem pismu z naslovom Zbogom, splošna matura? javnost seznanja z zaskrbljujočimi podatki, obenem pa vse, ki soodločajo o zasnovi in vlogi mature oz. pristojno ministrstvo in univerze poziva k ukrepanju. Število splošnih maturantov od leta 2007 namreč strmo pada in se je v zadnjih 12 letih skoraj prepolovilo.