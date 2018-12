Slovenski kolesarji pri Bahrain Meridi z McLarnom

Ljubljana, 12. decembra - Proizvajalec športnih in dirkalnih avtomobilov McLaren Group je postal 50-odstotni partner profesionalne kolesarske ekipe Bahrain Meride, katere člani so med drugimi Slovenci Grega Bole, Borut Božič, Kristijan Koren, Matej Mohorič, Domen Novak, David Per in Luka Pibernik, športni direktor pa je Gorazd Štangelj.