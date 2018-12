V Bologni razstava o nesrečnemu Klubu 27

Bologna, 12. decembra - V umetniški galeriji ONO bodo drevi odprli razstavo o tako imenovanem Klubu 27, v katerega so združeni veliki glasbeniki, ki so umrli stari 27 let. Tako mladi so najpogosteje preminuli zaradi zlorabe drog ali alkohola. Med člani kluba so Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain in Amy Winehouse.