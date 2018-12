Pred novoletnimi prazniki preverite veljavnost dokumentov

Ljubljana, 12. decembra - Med božično-novoletnimi prazniki in dopusti bodo mnogi potovali v tujino, zato na ministrstvu za notranje zadeve opozarjajo, naj preverijo veljavnost potovalnega dokumenta in naj to naredijo še pravočasno. Upravne enote, izdelovalec osebnih dokumentov Cetis in Pošta Slovenije bodo namreč med prazniki poslovali z omejenim delovnim časom.