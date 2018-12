Leto 2018: Kmetijstvo ob manj vremenskih ekstremih z dobro letino

piše Karmen Kleiderman

Ljubljana, 17. decembra - Za kmetijstvom je po dveh zaporednih slabih letinah zaradi ekstremnih vremenskih razmer na splošno dobro leto, ob manj ekstremih so letos nadpovprečen pridelek pobrali sadjarji in vinogradniki. Spremenljivo vreme s pogostimi ekstremi kot posledica podnebnih sprememb so za kmetijstvo sicer izziv, ki terja obvladovanje tveganj.