Finančna direktorica Huaweija na prostosti po plačilu varščine

Vancouver/Peking, 12. decembra - Kanadski sodnik je po treh dneh zaslišanj glavni finančni direktorici kitajskega podjetja Huawei Meng Wanzhou odobril izpustitev iz pripora po plačilu varščine do konca odločanja o morebitni izročitvi ZDA, kjer ji grozi do 30 let zapora. Kitajska je nekaj ur pred tem prijela nekdanjega kanadskega diplomata.