Slovenija z največjim deležem diplomantk na področju naravoslovja v EU

Bruselj, 16. decembra - Slovenija ima med vsemi državami EU največji delež diplomantk na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike, in sicer 20,5 na 1000 oseb v starosti od 20 do 29 let, kaže ta teden objavljena raziskava Evropske komisije. Udeležba žensk na digitalnem področju na splošno v EU sicer zaostaja na več področjih.