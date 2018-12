Delo: Malo točk za Pikala (12. 12.)

Ljubljana, 11. decembra - Šolski sistem je največji in za socialnim drugi najdražji v državi. Je vsaj dvakrat dražji od policije in vojske skupaj. To je bil le eden od številnih argumentov, ki jih je upokojeni ravnatelj Osnovne šole Prule Dušan Merc naštel kot utemeljitev, zakaj tak sistem potrebuje vodstvo z vizijo, v Delu piše Mimi Podkrižnik.