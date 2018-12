V razpravi o vladavini prava na Poljskem in Madžarskem brez premikov

Bruselj, 11. decembra - V razpravi EU o očitanih kršitvah načela pravne države na Poljskem in Madžarskem še vedno ni nikakršnih premikov. Ministri EU za evropske zadeve so danes v Bruslju opravili še eno zaslišanje Poljske in znova pregledali stanje na Madžarskem, a odločitev o kakršnih koli ukrepih ni bilo.