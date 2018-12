Nemčija in Francija z novo pobudo za posredovanje v ukrajinskem konfliktu

Berlin, 11. decembra - V Berlinu so se danes sestali predstavniki držav normandijske četverice, na katerem sta Nemčija in Francija sprožili novo pobudo za posredovanje med Ukrajino in Rusijo. Namen pobude je pomiriti napetosti, ki so nastale, ker je ruska vojska konec novembra v Azovskem morju zasegla ukrajinske vojaške ladje in njihove posadke.