Evropska komisija krepi financiranje boja proti terorizmu

Bruselj, 11. decembra - Evropska komisija je danes za boj proti terorizmu namenila 17 milijonov evrov. Ob tem je predstavila tudi poročilo o napredku pri oblikovanju varnostne unije od oktobrskega vrha EU, v katerem ugotavlja napredek pri predlogu za odstranjevanje terorističnih spletnih vsebin in okrepitvi evropske mejne in obalne straže, so sporočili danes v Bruslju.