V prostorih srbske misije pri ZN v New Yorku zagorelo

New York, 11. decembra - V prostorih srbske misije pri ZN v New Yorku je v nedeljo izbruhnil požar, vzrok za to pa je bila električna napeljava, so danes sporočili newyorški gasilci. Spomeniško zaščitena stavba na 5. aveniji je sicer del nasledstvenega premoženja po nekdanji Jugoslaviji. Naslednice jo po navedbah New York Posta prodajajo za 50 milijonov dolarjev.