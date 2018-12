Internistična prva pomoč UKC Ljubljana praznuje 60 let delovanja

Ljubljana, 11. decembra - V UKC Ljubljana so danes slovesno obeležili 60 let delovanja internistične prve pomoči. Generalni direktor UKC Ljubljana Aleš Šabeder je v nagovoru izpostavil, da oddelek dnevno sprejme okoli 70 bolnikov. "Številke same povedo, kako obremenjen je ta del," je dejal in izrekel spoštovanje vsem zaposlenim, ki so "v pogonu 24 ur 365 dni".