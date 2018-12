Komisija DZ sprejela predlog priporočila za okrepitev varnosti v Sloveniji

Ljubljana, 11. decembra - Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je danes sprejela predlog priporočila za okrepitev varnosti v Sloveniji. Med drugim opisujejo ključne varnostne grožnje in tveganja, navajajo priporočila vladi za krepitev obveščevalno-varnostnega sistema in priporočajo normativne spremembe, je povedal predsednik komisije Matej Tonin.