Evropsko sodišče za človekove pravice v zadevi Lekić tudi v drugo pritrdilo Sloveniji

Strasbourg, 11. decembra - Evropsko sodišče za človekove pravice je tudi na ravni velikega senata ugotovilo, da v zadevi Lekić zaradi izbrisa iz sodnega registra brez predhodne likvidacije ni prišlo do kršitve pravice do mirnega uživanja premoženja. Sodba se sicer nanaša le na enega pritožnika, a pomeni stališče do zakonodaje, ki ureja izbris podjetij.