Zaradi poskusa oškodovanja EU z nakupom stare opreme pogojne kazni za tri podjetnike

Nova Gorica, 11. decembra - Na novogoriškem okrožnem sodišču so danes izrekli kazni trem podjetjem in njihovim lastnikom zaradi poskusa oškodovanja državnega proračuna in EU, goljufije in ponarejanja listin. Podjetniki Rok Uršič, Januš Butinar in Miloš Strle so bili po priznanju krivde obsojeni na pogojne kazni, ker so z evropskimi sredstvi kupili staro opremo.