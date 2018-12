SDS, NSi in SNS bodo z ustavno obtožbo zoper Šarca počakale do obravnave zakona v DZ

Ljubljana, 11. decembra - Poslanske skupine SDS, NSi in SNS bodo s predlogom ustavne obtožbe zoper premierja Marjana Šarca, ki jo pripravljajo zaradi nepripravljenosti vlade za uresničitev ustavne odločbe glede financiranja zasebnega šolstva, počakale na obravnavo novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v DZ. To bo na decembrski redni seji.