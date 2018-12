Indeks SBI TOP danes skoraj nespremenjen

Ljubljana, 11. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je današnje trgovanje na Ljubljanski borzi sklenil skoraj na izhodišču. Vlagatelji so sklenili za 989.340 evrov poslov, od tega največ z delnicami Krke, ki so se pocenile. V prvi kotaciji so med blue chipi ob skromnem prometu največ izgubile delnice Intereurope, največjo rast so beležile delnice Petrola.