Human Rights Watch opozarja na nasilje hrvaških policistov nad migranti

Zagreb, 11. decembra - Mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice s sedežem v New Yorku Human Rights Watch (HRW) se je pridružila številnim mednarodnim in hrvaškim nevladnim in humanitarnim organizacijam pri opozorilih o nasilju hrvaške policije nad migranti ob meji z Bosno in Hercegovino. Hrvaška je znova zavrnila vse obtožbe.