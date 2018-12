Leto 2018: Odzivi NSK in Asociacije na kulturno politiko v 2018

pripravila Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 16. decembra - Letos večjih premikov na področju kulturne politke ni bilo. Po kritikah kulturne javnosti sta padla osnutka novega Nacionalnega programa za kulturo (NPK) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Zujik), prav tako ni prišlo do izrazitega dviga sredstev za kulturo. Kulturno politiko v letu 2018 so za STA komentirali v NSK in Asociaciji.