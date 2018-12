Adria Airways in Air Canada z dogovorom o letih pod skupno oznako

Ljubljana, 11. decembra - Adria Airways in družba Air Canada sta podpisali dogovor o izvedbi poletov pod skupno oznako, t.i. code share dogovor, so sporočili iz domačega letalskega prevoznika. Kot so pojasnili, bo tako Air Canada pod svojo oznako tržil lete iz več kanadskih mest s povezavo na lete Adrie iz Bruslja, Frankfurta in Münchna do Ljubljane.