Köln bo gostil finala rokometne lige prvakov do leta 2024

Dunaj, 11. decembra - Evropska rokometna zveza (EHF) je danes podaljšala sodelovanje z nemškim mestom Köln. Tamkajšnja osrednja dvorana Lanxess Arena v Kölnu bo tako zaključne turnirje elitne evropske lige prvakov gostila do leta 2024, po stari pogodbi je imela pravico do sklepnih turnirjev do leta 2020.