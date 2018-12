Najuglednejši davčni, finančni in pravni strokovnjaki o pogojih za finančno razvito Slovenijo

Ljubljana, 11. decembra - Najuglednejši davčni, finančni in pravni strokovnjaki po izboru portala Tax-Fin-Lex - Ivan Simič, Marjan Odar in Klemen Jaklič - so na današnji podelitvi priznanj spregovorili o pogojih, ki bi morali biti izpolnjeni, da bi Slovenija postala finančno razvita. Menili so, da je pred državo veliko izzivov, vlada pa se je dela lotila na napačnem koncu.