Vrh EU konec tedna v senci brexita

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 11. decembra - Voditelji članic EU bodo v četrtek in petek v Bruslju obravnavali vrsto tem, od migracij do dezinformacij, a po pričakovanjih bo vse zasenčil brexit. Zaradi političnega kaosa na Otoku se britanska premierka Theresa May vrača k evropskim kolegom po dodatna pravna zagotovila, ki bi omogočila sprejetje dogovora o brexitu v britanskem parlamentu.