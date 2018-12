Znane skupne za nogometno EP 2021 v Slovenji in na Madžarskem

Nyon, 11. decembra - Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v švicarskem Nyonu so danes izžrebali kvalifikacijske skupine za evropsko prvenstvo nogometašev do 21 let, ki ga bosta leta 2021 gostili Madžarska in Slovenija. Za uvrstitev na zaključni turnir, ki bo na slovenskih tleh v Celju, Mariboru in Ljubljani, se bo v kvalifikacijah potegovalo 53 držav.