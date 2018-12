Pikalo predlagal razrešitev glavnega šolskega inšpektorja

Ljubljana, 11. decembra - Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je podal predlog za razrešitev Tomaža Rozmana s položaja glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za šolstvo in šport, so potrdili na ministrstvu. Razlogov za ministrovo odločitev niso navedli, bo pa minister predvidoma več pojasnil v izjavi za javnost, ki bo čez približno pol ure.