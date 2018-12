V Narodni galeriji 100-letnico okronali z zlatim redom

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 19. decembra - V Narodni galeriji so letošnjo 100-letnico obeležili s številnimi dogodki. Osrednjo razstavo ob jubileju so posvetili Ivani Kobilci, najbolj priljubljeni slovenski slikarki, stoletje delovanja pa okronali z zlatim redom. Z njim je predsednik republike Borut Pahor galerijo odlikoval, ker tudi sto let po ustanovitvi izpolnjuje prvotno poslanstvo.