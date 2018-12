Skoraj četrtina samozaposlenih v EU se je za to odločila zaradi primerne priložnosti

Bruselj, 11. decembra - Lani je bilo v EU 228 milijonov zaposlenih, od tega 33 milijonov samozaposlenih. Ti so poročali o različnih razlogih za to, najpogosteje, v 23 odstotkih primerov, so navedli, da so dobili primerno priložnost. V Sloveniji je to kot razlog navedlo 31 odstotkov vprašanih.