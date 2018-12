Bohemian Rhapsody najbolj predvajana skladba 20. stoletja na spletu

New York, 11. decembra - Skladba skupine The Queen Bohemian Rhapsody je obveljala za najbolj predvajano skladbo 20. stoletja kot tudi tudi za najbolj predvajano rock skladbo vseh časov, je sporočila diskografska hiša Universal Music Group. Pesem, ki so ji zaradi dolžine in omemb Galilea, Belcebuba in Scaramouchea napovedali neslavno usodo, je pometla z vsemi predsodki.